Три человека пострадали в результате пожара на складе в Истре

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

На данный момент есть информация о трех пострадавших в результате пожара на складе интернет-магазина Ozon в Истре. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 3 августа.

По данным источника, все трое — сотрудники предприятия. Один из них госпитализирован, двоих в данный момент осматривают бригады скорой медицинской помощи.

Также сообщили, что на объекте производится тушение по третьему рангу, то есть для тушения привлечено максимально количество разнообразных пожарных расчетов. К месту происшествия вылетели уже два вертолета Ка-32.

Ранее стало известно, что пожар распространился на площади 35 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра произошло в результате замыкания. Прокуратура уже сообщила о том, что проведет проверку инцидента.