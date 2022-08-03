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Повышенную концентрацию диоксида азота зафиксировали на месте пожара на складе Ozon

Георгий Соланович
Происшествия
Повышенную концентрацию диоксида азота зафиксировали на месте пожара на складе Ozon
Фото: shutterstock

Вблизи пожара на сортировочном складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре обнаружили повышенные концентрации диоксида азота, оксида азота и стирола. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области в среду, 3 августа.

— По результатам исследований при штилевых условиях в 15:10 3 августа по адресу: село Петровское, дом 95, фиксировались повышенные концентрации диоксида азота 0,4 ПДКм. р. (предельно допустимая максимально разовая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест — прим. «ВМ»), оксида азота 0,3 ПДКм. р., стирола 0,4 ПДКм. р., — говорится в сообщении.

В региональном министерстве подчеркнули, что непродолжительное нахождение в зоне концентраций веществе не несет вреда здоровью, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что одной из основных версий возникновения пожара в сортировочном центре интернет-магазина Ozon в Истре является поджог. Другие версии предполагают замыкание электроприборов.

Огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров. Его тушение производится по третьему рангу, привлечено 96 человек личного состава и 30 единиц техники. Применяется авиация, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-8. На пожар сброшено уже более 100 тонн воды.

С места происшествия эвакуировано 1000 человек. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших.

В сети ранее появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент первичного возгорания на складе.

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