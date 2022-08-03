Фото: Минобороны РФ

Союзные войска выбили формирования ВСУ с южной окраины Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в среду, 3 августа.

— На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки, — написал Безсонов в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось об уничтожении до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.

Помимо этого, ВС РФ ликвидировала более 150 украинских националистов элитного штурмового батальона 1-й отдельной бригады президента Украины высокоточными ракетами. При этом ранеными оказались еще около 250 боевиков. Также вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя.

16 июля появилась информация о том, что украинские радикалы планируют подорвать мост на территории села Полтавка в Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах.