«Лето включило температурный форсаж»: синоптик рассказал о погоде в Центральной России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в Центральной России в ближайшие дни.

В последний летний месяц пиковые температурные значения, казалось бы, должны были остаться позади, но август решил преподнести нам сюрприз, отметил он.

— Наступил финальный месяц сезона, мы пересекли так называемый климатический экватор, но лето не собирается сдавать свои позиции. Наоборот, на старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до плюс 27-29 градусов, дальше будет больше, — сообщил синоптик в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что во второй половине недели столбики термометров могут преодолеть тридцатиградусную отметку. По его словам, в конце первой недели августа температура воздуха в Центральной России ожидается 27-32 градусов тепла. 5 и 6 августа будет плюс 30 градусов. Такой температурный режим на четыре-пять градусов выше, чем положено по климатической норме, уточнил Тишковец.

3 августа «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары объявили в Москве до пятницы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.