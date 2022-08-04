Армия Китая провела учения и нанесла удары по целям в Тайваньском проливе

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Народно-освободительная армия КНР в рамках военных учений успешно провела боевые стрельбы. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе Восточной зоны боевого командования НОАК в официальном аккаунте в WeChat.

— Около 13:00 (по местному времени) 4 августа в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне власти Китая объявили морские военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Такое заявление было сделано после того, как самолет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Суншань города Тайбэй, столицы Тайваня.

Сама Пелоси считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво.