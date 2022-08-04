Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Армия Китая провела учения и нанесла удары по целям в Тайваньском проливе

Полина Долганова
В мире
Армия Китая провела учения и нанесла удары по целям в Тайваньском проливе
Фото: depositphotos

Народно-освободительная армия КНР в рамках военных учений успешно провела боевые стрельбы. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе Восточной зоны боевого командования НОАК в официальном аккаунте в WeChat.

— Около 13:00 (по местному времени) 4 августа в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне власти Китая объявили морские военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Такое заявление было сделано после того, как самолет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Суншань города Тайбэй, столицы Тайваня.

Сама Пелоси считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво.

Учения Армия Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте