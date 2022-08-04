Власти Херсонской области сообщили, что ПВО отразила ракетную атаку ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Армия Украины совершила ракетную атаку на Херсон. В регионе сработала система ПВО. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

Он предположил, что целью ВСУ мог быть мост. Однако система ПВО смогла отбить атаку, поэтому местная инфраструктура не пострадала в результате обстрела, передает РИА Новости.

27 июля в результате удара Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту в Херсоне было полностью закрыто движение на участке. Украинская армия выпустила по мосту более десяти ракет из различных артиллерийских систем. Большая часть из них была отражена с помощью систем противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что ВСУ попытались в очередной раз обстрелять Антоновский мост через Днепр в Херсоне, но объект не был разрушен. Удар был совершен во вторник, 26 июля, около 22:55 по московскому времени.

Недавно жители Крымского полуострова в видео обратились к населению Запорожской и Херсонской областей Украины, рассказав об изменениях в регионе после вступления в состав России.