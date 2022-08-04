Бастрыкин поручил установить причастных к осквернению Вечного огня в Улан-Удэ

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что 3 августа гуляя по центральному городскому парку «Мемориал Победы» два молодых человека потушили пламя Вечного огня и залили его жидкостью из бутылки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества».

Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Вячелаву Сухорукову в ближайшее время установить причастных к преступлению и доложить о проведенном расследовании, говорится в Telegram-канале «Следком».

В конце июля подростки из города Борзя Забайкальского края осквернили могилы участников спецоперации. Уточняется, что по данному факту возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.