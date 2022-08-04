Экономист Масленников назвал дату начала энергокризиса в ЕС

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Экономист, политолог, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников назвал дату начала энергокризиса в Европе.

Он отметил, что в настоящее время многие европейские страны уже столкнулись с нехваткой газа.

— Для того чтобы найти какое-то более или менее приемлемое решение по энергообеспечению Европы в конце года и особенно зимой, осталось буквально несколько недель. Если мы не увидим в середине сентября алгоритм решения проблемы, тогда можно сказать, что действительно вероятность наступления глобального экономического кризиса 2023 года зашкаливает за 50 процентов, — пояснил Масленников в комментарии ФАН.

Власти Молдавии планируют сократить потребление газа зимой минимум на 15 процентов, чтобы снизить последствия энергокризиса, если Газпром сократит объем поставок газа, передает Взгляд.ру.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал о перспективах запуска газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время.