Андрей Бочкарев: Трамвайное кольцо с конечной станцией появится в составе ТПУ «Авиамоторная»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий

Специалисты построят конечную трамвайную станцию на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Авиамоторная». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 4 августа.

— Важнейшей частью формируемого транспортно-пересадочного узла станет создание трамвайного кольца с конечной станцией, которое предполагается разместить возле вестибюля станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро. Проектирование станции уже завершено, ведется подготовка к ее строительству, — рассказал он.

По словам заммэра, специалисты также проложат свыше 900 метров трамвайных путей и установят подъездные дороги и тротуары.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком по строительству новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что территорию вокруг ТПУ благоустроят. При этом у двух вестибюлей станции «Авиамоторная» БКЛ уже на две трети выполнены гранитное мощение и озеленение.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске двухпутного движения на участке Каланчевская — Курская на втором маршруте Московских центральных диаметров. Он подчеркнул, что строительство МЦД является главным проектом модернизации Центрального транспортного узла.

До этого в столичном дептрансе подвели итоги временного закрытия участка БКЛ. Так, на Замоскворецкой линии от станции «Белорусская» до «Динамо» увеличилось число пассажиров до 17 процентов, а на Серпуховско-Тимирязевской линии от «Савеловской» до «Менделеевской» станции пассажиров — до 8.