Продажи иномарок с пробегом сократились в России

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С начала текущего года продажи подержанных иностранных машин сократились в России на девять процентов. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

По данным специалистов, в 2021 году было продано 1 833 548 таких машин. При этом в 2022 году удалось продать 1 667 870 автомобилей с пробегом.

Лидером по продажам стала модель Hyundai Solaris. На втором месте расположилась машина KIA Rio. Третью строчку по популярности занимает Ford Focus, пишет агентство.

До этого автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, стоит ли покупать подержанную машину. По его словам, без первичных электромеханических знаний и опыта, понимания устройства автомобиля, покупать подержанную машину не стоит.

По мнению специалиста, без первичных электромеханических знаний и опыта, понимания устройства автомобиля, покупать подержанную машину не стоит. Если человек решился на такую покупку, он должен хорошо разбираться в технике, чтобы суметь оценить состояние машины.