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Пять мирных жителей погибли в результате обстрелов ВСУ в Донецке

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пять мирных жителей погибли в результате обстрелов ВСУ в Донецке
Фото: Минобороны РФ

Пять мирных жителей погибли и шесть получили ранения в результате обстрелов ВСУ Ворошиловского района в Донецке. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в ДНР, передает РИА Новости.

— Ворошиловский район: по предварительным данным, пять гражданских лиц погибли, еще шесть получили ранения, — передает сообщение РИА Новости.

4 августа украинские Вооруженные силы нанесли удар по драмтеатру, где должно было состояться прощание с погибшим полковником Народной милиции Донецкой народной республики ДНР Ольгой Качурой. Уточняется, что в результате удара по зданию драматического театра попало не менее двух снарядов. Из-за начавшегося обстрела церемония не началась. Всех участников эвакуировали в убежища.

Кроме того, обстрелу подвергся и центр Донецка. В регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

О смерти Ольги Качуры стало известно 3 августа. Полковник Народной милиции погибла под Горловкой в результате артиллерийского обстрела. Мэр города выразил искренние соболезнования семье Качуры от лица жителей города.

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