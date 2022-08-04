ВСУ нанесли удар по драмтеатру в Донецке, где проходит прощание с погибшей Качурой

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по драмтеатру, где должно было состояться прощание с погибшим полковником Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой. Об этом стало известно в четверг, 4 августа.

Уточняется, что в результате удара по зданию драмтеатра попало не менее двух снарядов. Из-за начавшегося обстрела церемония не началась. Всех участников эвакуировали в убежища.

Кроме того, обстрелу подвергся и центр Донецка. В регионе сработали системы противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

О смерти Ольги Качуры стало известно 3 августа. Полковник Народной милиции погибла под Горловкой в результате артиллерийского обстрела. Мэр города выразил искренние соболезнования семье Качуры от лица жителей города.

Позже президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре. В документе отмечается, что она награждена за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинских обязанностей.