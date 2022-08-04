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Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику ДНР Качуре

Александр Афонин
Общество
Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику ДНР Качуре
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Народной Милиции Донецкой народной республики (ДНР) Ольге Качуре. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

— За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно), — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Народной милиции республики Ольге Качуре. Соответствующий указ был опубликован правительством республики.

О смерти Качуры стало известно 3 августа. Полковник Народной милиции погибла под Горловкой в результате артиллерийского обстрела. Мэр города выразил искренние соболезнования семье Качуры от лица жителей города.

4 июля Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Уточняется, что оба военнослужащих были удостоены награды за мужество и героизм.

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