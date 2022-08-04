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Сенатор Святенко: Туристическая отрасль Москвы восстанавливается после пандемии хорошими темпами

Лейла Алиева
Город
Сенатор Святенко: Туристическая отрасль Москвы восстанавливается после пандемии хорошими темпами
Фото: Пресс-служба Совфеда

Восстановление туризма в столице после пандемии идет в хорошем темпе. Об этом сообщила сенатор, представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко в четверг, 4 августа.

— Оборот гостиничного бизнеса вырос в первом полугодии на 31 процентов, выручка турагентств — на 36 процентов. Это свидетельствует о том, что после двух лет, в течение которых те, кто привык путешествовать, снизили активность, а туристическая сфера работала в условиях серьезных ограничений, отрасль восстанавливается хорошими темпами, — отметила она.

По словам Святенко, в настоящее время в столице доступны направления для туристов с самыми разными интересами: это и проекты в сфере семейного туризма, и продукты для путешественников «серебряного возраста», а также молодежный, деловой, промышленный, экологический, спортивный, событийный туризм. При этом туристическая отрасль одна из первых сильнее всего пострадала в период пандемии — закрытые границы, опасность заразиться и заболеть не способствовали поездкам за рубеж, передает агентство городских новостей «Москва».

Отправить заявку на получение гранта в сфере делового и молодежного туризма в Москве можно до конца сентября этого года. Уточняется, что данная мера позволяет предоставить поддержку широкому кругу предприятий отрасли и продвинуть яркие идеи в туристической сфере.

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