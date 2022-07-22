Инна Святенко: Грантовая программа в сфере делового и молодежного туризма поддержит яркие идеи отрасли

Фото: Пресс-служба Совфеда

Прием заявок на гранты в сфере делового и молодежного туризма в Москве продлен. Он позволит предоставить поддержку широкому кругу предприятий отрасли и продвинуть яркие идеи в туристической сфере. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

— Внутренний туризм сейчас переживает всплеск популярности, и очень важно поддержать инициативу, дать дорогу новым идеям, проектам, привлекающим массового туриста, показать новые возможности отрасли, продемонстрировать перспективы ивент-направления, гостиничного бизнеса и других сопутствующих сфер именно в столице, — рассказала Святенко.

Также сенатор пояснила, что грант позволяет компенсировать часть затрат на аренду помещений и оборудования для организаторов конференций, форумов, конгрессов для деловых кругов и молодежи.

Святенко объяснила, что подать заявку на финансовую поддержку можно до конца сентября 2022 года. Мероприятие должно пройти в период с 3 августа по 30 ноября. Особенно важно при этом предоставить документацию не меньше, чем за две недели до старта мероприятия.

На грант могут рассчитывать ИП или компании, которые организуют мероприятия не менее чем на 100 гостей. Из них хотя бы пятая часть будет проживать в столичных гостиницах, добавила сенатор.

Недавно Святенко рассказала, что в столичном центре «Моя карьера» стартовала регистрация на курс по подготовке к заявочной кампании проекта «Москва — добрый город».