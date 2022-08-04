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«Вкусно — и точка» возобновит работу кафе с 11 августа

Полина Долганова
Общество
«Вкусно — и точка» возобновит работу кафе с 11 августа
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая открылась в России вместо McDonald's, с 11 августа откроет кафе в своих ресторанах. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в четверг, 4 августа.

Уточняется, что кафе откроются там же, где они работали ранее.

Представители американского общепита в мае 2022 года сообщили, что компания окончательно уходит с российского рынка.

Только за первый квартал 2022 года McDonald's понес убытки в размере 127 миллионов долларов, говорится в отчете компании.

Недавно стало известно, что блюда в меню сети ресторанов фастфуда «Вкусно — и точка», сменившей в России McDonald's, подорожали в связи с ростом закупочных цен. Однако новая сеть сохранит философию предшественника — быть доступным для большого круга потребителей.

Владелец сети Александр Говор заявил, что «Вкусно — и точка» планирует расширить число ресторанов с 850 до 1000 в течение шести лет. Он выразил уверенность, что новая сеть останется лидером в сегменте быстрого питания в России.

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