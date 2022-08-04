Песков: Переворот на Украине 2014 года был угрозой миропорядку

Фото: Администрация президента РФ

Настоящей угрозой миропорядку в Европе и во всем мире был переворот на Украине в 2014 году. Такое мнение в четверг, 4 августа, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире, и на нашем континенте, то есть в Европе, наверное, переворот, который произошел на Украине в 2014 году и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами — членами НАТО, — заявил он.

По словам Пескова, украинский переворот свершился, несмотря на выданные министрами ряда стран гарантии, передает РИА Новости.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай объединиться с Западом против России. Отвечая на вопрос студента о позиции Китайской Народной Республики (КНР) касательно кризиса на Украине, Зеленский сказал, что предпочел бы, чтобы Пекин присоединился к западным странам, которые осудили специальную военную операцию РФ.

После этого украинский лидер сказал, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.