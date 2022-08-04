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Медведев пообещал «отомстить» за удаление YouTube-канала Пучкова

Анастасия Колоскова
Общество
Медведев пообещал «отомстить» за удаление YouTube-канала Пучкова
Фото: er.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку блогеру Дмитрию «Гоблину» Пучкову после блокировки его канала видеохостингом YouTube, пообещав «отомстить» за этот факт.

— Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим, — прокомментировал политик публикацию Пучкова в соцсети «ВКонтакте», добавив подмигивающий смайлик.

Ранее Пучков сообщил, что видеохостинг YouTube заблокировал его канал за нарушение правил.

На момент удаления у Пучкова было более трех миллионов подписчиков. Какие именно правила были нарушены каналом — не объясняется.

Сам блогер пока еще никак не прокомментировал потерю канала. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее «фильмом-антиутопией».

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что российским блогерам придется адаптироваться под отечественные платформы, если YouTube заблокируют на территории Российской Федерации. Он добавил, что перенести подписчиков и контент на новые платформы будет не так легко, потому как статистика просмотров при таких переходах значительно снижается.

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