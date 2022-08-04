Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова за нарушение правил сайта

Евгений Белоусов
Общество
YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова за нарушение правил сайта
Фото: Youtube / Dmitry Puchkov

Видеохостинг YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова за нарушение правил. Об этом сам Пучков сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 4 августа.

— Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube, — сообщается при попытке перейти на канал блогера.

На момент удаления у Пучкова было более трех миллионов подписчиков. Какие именно правила были нарушены каналом — не объясняется.

Сам блогер пока еще никак не прокомментировал потерю канала. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее «фильмом-антиутопией» в своем Telegram-канале.

9 апреля Захарова заявила, что своим решением о блокировке канала Госдумы Google «сам подписал себе приговор». При этом глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) Максут Шадаев заявил, что видеохостинг YouTube не планируют закрывать в России.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что российским блогерам придется адаптироваться под отечественные платформы, если YouTube заблокируют на территории Российской Федерации. Он добавил, что перенести подписчиков и контент на новые платформы будет не так легко, потому как статистика просмотров при таких переходах значительно снижается.

Россия YouTube Блогеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Все мнения
О проекте