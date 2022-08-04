YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова за нарушение правил сайта

Фото: Youtube / Dmitry Puchkov

Видеохостинг YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова за нарушение правил. Об этом сам Пучков сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 4 августа.

— Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube, — сообщается при попытке перейти на канал блогера.

На момент удаления у Пучкова было более трех миллионов подписчиков. Какие именно правила были нарушены каналом — не объясняется.

Сам блогер пока еще никак не прокомментировал потерю канала. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее «фильмом-антиутопией» в своем Telegram-канале.

9 апреля Захарова заявила, что своим решением о блокировке канала Госдумы Google «сам подписал себе приговор». При этом глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) Максут Шадаев заявил, что видеохостинг YouTube не планируют закрывать в России.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что российским блогерам придется адаптироваться под отечественные платформы, если YouTube заблокируют на территории Российской Федерации. Он добавил, что перенести подписчиков и контент на новые платформы будет не так легко, потому как статистика просмотров при таких переходах значительно снижается.