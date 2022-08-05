Пучков не поверил в реальность комментария Медведева к его посту во «ВКонтакте»

Фото: Youtube / Dmitry Puchkov

Известный YouTube-блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков не смог поверить, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вступился за него после блокировки канала актера дубляжа на видеохостинге.

— Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык, — заметил блогер в комментарии журналистам РИА Новости.

Позднее Пучков созвонился с одним из сотрудников аппарата политика, который заверил его, что публикацию писал сам Медведев, а не кто-то из его представителей. Специалист по озвучанию фильмов назвал такую ситуацию неожиданной.

Накануне «Гоблин» сообщил прессе, что YouTube подверг блокировке его канал без объяснения причин такого действия. По словам блогера, официальным обоснованием блокировки ресурса стало «нарушение правил сообщества». На момент удаления у Пучкова было более трех миллионов подписчиков.

Медведев выразил поддержку Пучкову, в группе «Гоблина» в социальной сети «ВКонтакте» российский политик опубликовал комментарий, в котором дал обещание «отомстить за тезку».