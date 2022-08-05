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В Гамбурге арестовали гражданина Германии за пророссийские символы в соцсетях

Егор Провоторов
В мире
В Гамбурге арестовали гражданина Германии за пророссийские символы в соцсетях
Фото: Pixabay

Гражданина Германии арестовали в городе Гамбург за использование буквы Z в публикациях на своем канале в Telegram, так правоохранители посчитали, что мужчина поддерживает специальную операцию России на Украине. Об этом сказано в совместном заявлении прокуратуры и полиции населенного пункта, распространенном в четверг, 4 августа.

Примечательно, что задержанный гражданин подозревается в использовании как минимум в четырех случаях буквы Z в Telegram и других социальных сетях, включая российскую соцсеть «ВКонтакте», а также «в попытке вербовки для военной службы за границей», пишет газета «Известия».

Накануне бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник осудил правительство европейского государства за отказ от проведения выставки разбитой техники Вооруженных сил РФ в Берлине.

В минувшую среду, 3 июля, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Кремль готов урегулировать ситуацию с Украиной путем переговоров. Также экс-глава немецкого правительства ответил на обвинения в дружбе с Кремлем и заявил, что не станет разрывать отношения с Москвой

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