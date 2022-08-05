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Москвичам предсказали 30-градусную жару 5 августа

Егор Провоторов

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Москвичам предсказали 30-градусную жару 5 августа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В пятницу, 5 августа, в Москве сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков в регионе не ожидается, сообщили метеорологи.

Воздух в столице и Московской области прогреется до 32 градусов тепла. Ветер будет дуть южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня будет составлять 752 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— В столичном регионе сохранится очень жаркая погода без осадков. Ожидается выраженный дефицит кислорода в приземном воздухе. Такие погодные условия гипоксического типа с явлениями духоты и перегрева неблагоприятны для метеочувствительных людей, особенно с хроническими заболеваниями органов дыхания и кровообращения, — подчеркнули специалисты.

В предстоящую субботу, 6 августа, в Москве ожидается заключительная в нынешнем сезоне волна 30-градусной жары, рассказал накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура будет на 8-9 градусов выше положенной климатической нормы августа.

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