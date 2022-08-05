Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нейросети научились определять еще две патологии

Лейла Алиева
Город
Нейросети научились определять еще две патологии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Нейросети, которые применяются в столичной системе здравоохранения, обучили распознавать с помощью компьютерной томографии брюшной полости признаки остеопороза и аневризмы аорты. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

— Теперь искусственный интеллект помогает московским врачам искать заболевания еще по двум направлениям исследований. Нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза, — рассказал он.

Уточняется, что теперь умные алгоритмы помогают в поиске заболеваний уже по 13 различным направлениям. Так, перед запуском работы искусственного интеллекта он проходит тестирование.

По словам Тырова, нейросети постоянно совершенствуются, а их точность и скорость работы значительно увеличились, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также 14 июля стало известно, что искусственный интеллект научился распознавать признаки плоскостопия на рентгенографии стопы. Отмечается, что это упрощает и ускоряет диагностику заболевания, а также определение его степени, позволяет врачам экономить время на описание нормы и результатов исследований.

Исследования нейросеть Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Все мнения
О проекте