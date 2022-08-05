Нейросети научились определять еще две патологии

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Нейросети, которые применяются в столичной системе здравоохранения, обучили распознавать с помощью компьютерной томографии брюшной полости признаки остеопороза и аневризмы аорты. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

— Теперь искусственный интеллект помогает московским врачам искать заболевания еще по двум направлениям исследований. Нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза, — рассказал он.

Уточняется, что теперь умные алгоритмы помогают в поиске заболеваний уже по 13 различным направлениям. Так, перед запуском работы искусственного интеллекта он проходит тестирование.

По словам Тырова, нейросети постоянно совершенствуются, а их точность и скорость работы значительно увеличились, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также 14 июля стало известно, что искусственный интеллект научился распознавать признаки плоскостопия на рентгенографии стопы. Отмечается, что это упрощает и ускоряет диагностику заболевания, а также определение его степени, позволяет врачам экономить время на описание нормы и результатов исследований.