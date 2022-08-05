Посольство РФ в США заявило о более чем 50 случаях задержания россиян за границей с 2008 года

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Соединенные Штаты развернули настоящую «охоту» на граждан России за границей. Такое мнение выразили в российском посольстве в США.

По словам дипломатов, критика американских чиновников, которые осуждают решение суда по делу баскетболистки Бриттни Грайнер, является передергиванием фактов.

Так, по словам представителей посольства РФ, в тюрьмах США в настоящее время пребывает около ста россиян.

— Вашингтоном развернута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев, — цитирует заявление посольства РИА Новости.

Российский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Суд признал ее виновной в незаконном перемещении наркотических средств через государственную границу Российской Федерации.

В феврале 2022 года спортсменка прибыла в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево ее багаж осмотрели из-за подозрительной реакции полицейской собаки. В сумке у девушки обнаружили картриджи для вейпа, в которых, по данным следствия, находились наркотические вещества. Спортсменку арестовали 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков.

По словам адвоката спортсменки, запрещенное на территории РФ вещество бывшему игроку УГМК на родине употреблять было можно по медицинским показаниям.

Бриттни Грайнер — профессиональная баскетболистка из США, член национальной баскетбольной ассоциации. Девушка два раза брала золото Олимпиады в составе сборной своей страны по баскетболу.