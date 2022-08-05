Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посольство РФ в США заявило о более чем 50 случаях задержания россиян за границей с 2008 года

Полина Долганова
В мире
Посольство РФ в США заявило о более чем 50 случаях задержания россиян за границей с 2008 года
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты развернули настоящую «охоту» на граждан России за границей. Такое мнение выразили в российском посольстве в США.

По словам дипломатов, критика американских чиновников, которые осуждают решение суда по делу баскетболистки Бриттни Грайнер, является передергиванием фактов.

Так, по словам представителей посольства РФ, в тюрьмах США в настоящее время пребывает около ста россиян.

— Вашингтоном развернута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев, — цитирует заявление посольства РИА Новости.

Российский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Суд признал ее виновной в незаконном перемещении наркотических средств через государственную границу Российской Федерации.

В феврале 2022 года спортсменка прибыла в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево ее багаж осмотрели из-за подозрительной реакции полицейской собаки. В сумке у девушки обнаружили картриджи для вейпа, в которых, по данным следствия, находились наркотические вещества. Спортсменку арестовали 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков.

По словам адвоката спортсменки, запрещенное на территории РФ вещество бывшему игроку УГМК на родине употреблять было можно по медицинским показаниям.

Бриттни Грайнер — профессиональная баскетболистка из США, член национальной баскетбольной ассоциации. Девушка два раза брала золото Олимпиады в составе сборной своей страны по баскетболу.

Аресты США Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Все мнения
О проекте