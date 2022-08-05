Сбивший на трассе медведя водитель внедорожника погиб в Приангарье

Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил на трассе в Иркутской области медведя, вылетел на встречную полосу и погиб. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в местном ГУМВД.

ДТП произошло на трассе «Вилюй» рядом с поселком Хребтовая вечером в четверг, 4 августа. В результате столкновения с животным иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик «КамАЗ».

В результате аварии 42-летний водитель Toyota Land Cruiser скончался. Водителя грузовика госпитализировали в медучреждение.

По факту случившегося проводится проверка, подытожили в региональном ГУМВД.

Недавно сообщалось, что дикие лоси стали чаще выходить из лесов на дороги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сотрудники Росприроднадзора посоветовали автомобилистам быть крайне внимательными. Причиной выхода животных ближе к городу стала сильная жара. Так лоси пытаются спастись от назойливых насекомых. Чаще всего животных можно встретить на дороге в ночное и утреннее время. В такие моменты стоит снизить скорость, чтобы дать зверю возможность перейти проезжую часть.