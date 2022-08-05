В технополисе «Москва» начали производить аппарат для реабилитации после травм

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Компания «Электронинвест», которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», начала выпускать платформы для вибротерапии. Первые семь аппаратов уже были доставлены в российские медучреждения. Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В будущем компания планирует запустить серийное производство этой платформы, которая сможет усиливать эффект от занятия спортом.

— Компания уже создала на площадке «Алабушево» в особой экономической зоне Москвы более 170 рабочих мест. Инвестиции за время работы там превысили 200 миллионов рублей. При этом выручка компании от продаж продукции только в первом квартале текущего года составила 230 миллионов рублей, — сказал в свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, слова которого приводят на официальном портале мэра столицы.

Кроме того, особая экономическая зона «Технополис «Москва» и Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России до конца года планируют провести внедрение новых стандартов экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG).

Недавно сообщалось, что компания из ОЭЗ «Технополис «Москва» возведет два спортивных комплекса по патентованной технологии «гибкий сэндвич», позволяющей строить объекты быстро и экономично.