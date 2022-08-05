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Большинство российских микрокомпаний отказались переходить на новый налоговый режим

Лейла Алиева
Экономика
Большинство российских микрокомпаний отказались переходить на новый налоговый режим
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Большинство российских фирм из сферы микробизнеса сообщили, что не будут переходить на новый специальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Актион Бухгалтерия».

Уточняется, что в опросе приняли участие более 400 компаний, чьи бизнес-показатели близки к переходу на новый режим.

Так, 39 процентов опрошенных объяснили, что переход на новый режим невыгоден из-за высоких ставок налога. По аналогии со стандартной упрощенной системой налогообложения (УСН) налогоплательщики на АУСН могут выбрать объект налогообложения — «доходы» либо «доходы, уменьшенные на величину расходов». Но ставки на АУСН выше, чем на обычной УСН, — 8 и 20 процентов соответственно по сравнению с 6 и 15 процентами.

Кроме того, 13 процентов респондентов указали на собственную причину. Чаще всего встречались такие ответы, как «нет доверия к ИФНС, там и так постоянные ошибки», «хотим самостоятельно управлять платежами по налогам и сборам», «сырая система», «хотим посмотреть практику», «не хотим потерять контрагентов, которые работают с НДС», пишет РБК.

До этого сообщалось, что при переходе на АУСН компаниям и ИП не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог. За них это сделают налоговые органы на основании данных из личного кабинета налогоплательщика, в который будет поступать информация о доходах из банка, онлайн-касс и от самого предпринимателя.

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