Россиянина Винника перевезли в США

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Россиянина Александра Винника доставили из Греции в Бостон. Об этом сообщили члены его семьи в пятницу, 5 августа.

Уточняется, что в Бостон его перевезли на частном самолете, а затем отправили на служебном самолете в Сан-Франциско.

— Из Бостона Александру дали позвонить домой. Все произошло и было обставлено как похищение, — передает слова его семьи РИА Новости.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона. США предъявили ему обвинения в нарушении американского законодательства и заявили, что Винник, не имея лицензии, создавал биржи криптовалют, которые использовал для отмывания особо крупных сумм. Отмечается, что свою вину он не отрицал. Согласно приговору Исправительный суд Парижа, Винник был признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорен к пяти годам тюрьмы.