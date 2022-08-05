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Ефимов: В Москве появится первое в России производство мощных транзисторов для промышленности и телекома

Анастасия Колоскова
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Ефимов: В Москве появится первое в России производство мощных транзисторов для промышленности и телекома
Фото: Пресс-служба

«Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ»), который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», запустит первую в стране экспериментальную линию по выпуску кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— «Компания «ЗНТЦ», расположенная на площадке «МИЭТ» особой экономической зоны Москвы, завершила очередной этап подготовки инфраструктуры для выпуска кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия — строительство и ввод в эксплуатацию участка для экспериментального производства. Предприятие вложило в проект около одного миллиарда рублей. Это первое подобное производство в России, — рассказал он.

По словам заммэра, эти радиоэлектронные компоненты используют при производстве мощных источников питания, оборудования для серверов и дата-центров, модулей систем связи 5G, а также беспроводных зарядных станций для электротранспорта.

Он отметил, что нитрид галлия — один из самых востребованных материалов современной электроники. Развитие технологий на основе полупроводника имеет стратегическое значение для таких отраслей, как телекоммуникации, промышленная автоматика, автомобильная промышленность и энергетика.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что среднегодовой темп роста мирового рынка силовой электроники на нитриде галлия в ближайшие несколько лет оценивается в 85 процентов.

— Важными преимуществами транзисторов на основе этого полупроводника являются быстродействие в сравнении с изделиями, созданными по другим технологиям — Mosfet и IGBT, а также возможность работы при сильном напряжении и высокая надежность. «ЗНТЦ» планирует начать мелкосерийное производство микроэлектроники на нитриде галлия по базовым технологиям в 2023 году, — пояснил он.

По словам генерального директора АО «ЗНТЦ» Анатолия Ковалева, предприятие в настоящее время совместно с технологическими и индустриальными партнерами занимается созданием полностью локализованной в России технологии производства электронной компонентной базы на основе нитрида галлия.

До этого Ефимов сообщил, что с начала года в городе объем промышленного производства вырос на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Производство Владимир Ефимов технополис «Москва»
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