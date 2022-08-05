Появилось видео задержания террориста в Карачаево-Черкесии

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Видеозапись задержания террориста, чью деятельность пресекли сотрудники ФСБ в Черкесске, появилась в Сети. Об этом сообщило РИА Новости в пятницу, 5 августа.

На камеру попали кадры слежки и задержания. Сняли оперативники и допрос с обыском, при котором обнаружены самодельные взрывные устройства.

Мужчину 1992 года рождения задержали по подозрению в связях с «Правым сектором»* в пятницу, 5 августа. По информации следствия, он планировал теракты в местном военкомате и прокуратуре, после чего собирался уехать на территорию Украины.

При обыске в квартире и тайнике злоумышленника обнаружили самодельные взрывные устройства, компоненты для изготовления новых, нацистскую символику и переписку с членами экстремистской организации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 205 «Приготовление к террористическому акту», 282.2 «Участие в экстремистской организации» и 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

В четверг, 4 августа, из-за сообщения о минировании из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке эвакуировали 400 человек.

*Террористическая организация, запрещена в России.