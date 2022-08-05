Белый дом вызвал посла КНР после действий Пекина вблизи Тайваня

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Белый дом вызвал китайского посла в Вашингтоне, чтобы выразить ему протест после действий Китая рядом с Тайванем. Об этом в пятницу, 5 августа, пишет газета Washington Post.

— Мы осуждаем военные действия КНР, они безответственны и противоречат нашим давним целям по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе, — цитирует издание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, передает ТАСС.

Недавний визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

При этом Белый дом заверил Пекин в неотступности от политики «одного Китая» и дистанцировался от визита главы верхней палаты парламента, заявив, что Пелоси может принимать решения самостоятельно, именно так и произошло в случае с визитом на Тайвань.

4 августа Народно-освободительная армия КНР в рамках военных учений успешно провела боевые стрельбы и нанесла удары по целям в Тайваньском проливе.