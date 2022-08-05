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Россия в качестве ответной меры высылает 14 дипломатов Болгарии

Полина Долганова
В мире
Россия в качестве ответной меры высылает 14 дипломатов Болгарии
Фото: МИД РФ

Российская Федерация в качестве ответной меры высылает 14 болгарских дипломатов. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

— 5 августа чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в РФ Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России, — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующее решение было принято в ответ на объявление болгарской стороной персонами нон грата 70 сотрудников российских загранучреждений и другие ничем не мотивированные антироссийские действия.

До этого болгарский эксперт рассказал, почему его страна все еще боится покупать газ в России. По его словам, Болгария не сможет обойтись без российского газа, при этом опасается оплачивать сырье в рублях.

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