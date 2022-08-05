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Гастроэнтеролог объяснил, чем опасно употребление пива летом

Ирина Игнатенко
Общество
Гастроэнтеролог объяснил, чем опасно употребление пива летом
Фото: Pixabay

Пиво может быть очень коварным напитком, особенно в летний период, сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

Он предупредил, что, несмотря на кажущуюся безобидность, одна бутылка пива в среднем эквивалентна 50 мл чистой водки. При употреблении пива в жаркий летний день увеличивается теплоотдача за счет потоотделения.

Этот напиток имеет выраженный мочегонный эффект, таким образом человек не утоляет жажду, а теряет жидкость.

Пиво также является раздражителем верхних отделов пищеварительного тракта, его нельзя употреблять тем, кто имеет хронические заболевания ЖКТ.

Врач назвал безопасной дозой 500 мл хорошего солодового пива за один прием, при условии, что у человека нет проблем со здоровьем, передает РИАМО.

Ранее стало известно, что пивоваренная компания AB InBev Efes приняла решение о локализации в России выпуска таких импортных брендов, как Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune, передает Nation news.

Врач-диетолог Сергей Обложко во вторник, 2 августа, рассказал журналистам, каким может быть вред от пива для мужчин.

гастроэнтеролог Напитки Пиво
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