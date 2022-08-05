«Разворовывается до 70 процентов»: почему ЕС задерживает финансовую помощь Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз (ЕС) искусственно задерживает предоставление макрофинансовой помощи стране в размере восьми миллиардов евро. Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о причинах таких действий со стороны ЕС и оценил роль Зеленского в данном вопросе.

— Евросоюз действительно задерживает финансовую поддержку. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, они хотят получить гарантию, что эти деньги не будут разворовывать, поскольку в обычных мирных условиях могут разворовывать 50 процентов помощи. Я думаю, что в условиях хаоса разворовывается и до 70 процентов помощи. Речь идет именно о денежной помощи, поскольку военную технику украсть достаточно проблематично. Но на Украине даже такое есть, — разъяснил специалист.

При этом политолог уточнил, что Евросоюз хочет самостоятельно контролировать поступление средств, которые отправляет на Украину из-за огромного уровня коррупции в стране. Помимо этого, европейское население недовольно безрассудными действиями своих политиков.

— В ЕС есть огромное политическое давление со стороны своего населения, поскольку отправляемые деньги идут не на народ, а в руки киевского режима. Народ не верит украинскому правительству, у них очень много подозрений в отношении Зеленского. У европейцев есть подозрение, что это не совсем правильный политический режим. Также Евросоюз ожидает изменений в данном направлении, поскольку желания у них отправлять деньги на Украину не такое большое, — отметил Марков.

Эксперт считает, что украинский лидер не останется без поддержки западных стран, так как через Украину американцы и европейцы помогают себе, в то время как украинцы от этого конфликта только страдают.

Также политолог рассказал «ВМ», в чем заключается конфликт между Зеленским и мэрами украинских городов.