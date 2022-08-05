Где в Москве можно позагорать и искупаться

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Наступило лето, а нынешняя жара позволяет выбраться на отдых для водных активностей в Москве. Так, в городе открылось 13 новых зон отдыха у воды, а всего организовано 139 подобных мест.

— В этих местах провели масштабные работы по экологической реабилитации и очистке водоемов, а также благоустройству территорий, — сообщили в мэрии.

Так, следует выбирать зону отдыха исходя из предпочтений. На различных площадках существуют свои правила безопасности, а также перечень предоставляемых услуг. Среди самых популярных у москвичей пляжей — «Левобережный» (САО), «Тропарево» (ЮЗАО), Мещерский пруд (ЗАО), а также «Серебряный бор» (СЗАО).

Помимо этого, в столице также есть бесплатные пляжи. В таких местах важно соблюдать правила поведения, которые обеспечат как вашу безопасность, так и окружающих.

Одно из главных правил — быть в трезвом уме. Также важно не оставлять детей без присмотра и не разжигать костер в запрещенных местах.

Подробнее о том, какие еще новые места доступны для москвичей и на что стоит обратить внимание при выборе зоны отдыха, — в эксклюзивном материале «Вечерней Москвы».

В Москве наступили жаркие дни, и многие горожане, дабы охладиться, устраивают заплывы в водоемах. Однако в желании освежиться они часто выбирают источники, где купание запрещено. «Вечерняя Москва» узнала, какое наказание может грозить за водные развлечения в неположенном месте.