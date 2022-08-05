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Кот напал на водителя и стал причиной ДТП в Московской области

Степан Жирнов
Происшествия
Кот напал на водителя и стал причиной ДТП в Московской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

ДТП, вызванное нападением кота на водителя автомобиля, произошло возле СНТ «Ромашка» в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в пятницу, 5 августа.

Уточняется, что в автомобиле находились мужчина, женщина и кот. Авария случилась из-за того, что домашний питомец, сидевший на руках у пассажирки, внезапно прыгнул на голову водителя.

В результате легковая машина столкнулась со стоящим на обочине деревом. На место происшествия прибыли сотрудники противопожарно-спасательной службы.

Они отключили аккумулятор и помогли пострадавшим выбраться из машины. Водитель и пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

5 августа водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил на трассе в Иркутской области медведя, вылетел на встречную полосу и погиб.

ДТП произошло на трассе «Вилюй» рядом с поселком Хребтовая вечером в четверг, 4 августа. В результате столкновения с животным иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик «КамАЗ».

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