Власти Херсонской области опровергли данные о коме Сальдо

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Болезнь главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо вызвана перенапряжением, он не впадал в кому. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в пятницу, 5 августа.

— Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, без выходных, — сказал он.

Чиновник добавил, что подобные сообщения являются частью информационной войны, они были направлены на дезинформацию жителей Херсона. На данный момент офис военно-гражданской администрации области работает в штатном режиме, передает слова Стремоусова РИА Новости.

До этого сообщалось, что Сальдо ввели в медикаментозную кому. Чиновник, как утверждалось, находится в Крыму и подключен к аппарату ИВЛ.

4 августа Сальдо сообщил, что по настоянию врачей пройдет медицинское обследование. Его обязанности временно будет исполнять председатель регионального правительства Сергей Елисеев.