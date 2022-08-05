Синоптик рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет жителей Подмосковья на следующей неделе.

По ее словам, начиная с 7 августа, столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди различной интенсивности. Также будет наблюдаться усиление ветра до 15-20 м/с.

В понедельник вновь сформируется антициклон и дневная температура будет в районе 21-26 градусов.

Синоптик добавила, что в течение недели воздух вновь начнет трансформироваться и к следующим выходным температура повысится до 24-28 градусов, передает «Радио 1».

Из-за жаркой погоды 6 августа планируют организовать раздачу воды в подмосковных автобусах, на остановках, вокзалах и железнодорожных станциях, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов во время беседы с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столицы о резком похолодании. По его словам, в воскресенье с запада к столице подойдет холодный фронт, температура воздуха опустится на 6–8 градусов ниже, чем в субботу.