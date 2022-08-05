Почему в России хотят отменить наказание за незаконное предпринимательство

Фото: minjust.gov.ru

На этой неделе Минюст предложил освободить от уголовной ответственности индивидуальных предпринимателей, занимающихся бизнесом без соответствующей регистрации. Эта мера поможет вывести из-под удара россиян, ввозящих в страну товары через параллельный импорт. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Документ с предложением внести изменения в Уголовный кодекс опубликовали на сайте Минюста 4 августа. Ведомство считает целесообразным освободить отечественный бизнес от уголовного наказания за предпринимательство без регистрации и в 1,5 раза увеличить максимальный размер ущерба по статье о мошенничестве.

Собеседник «ВМ» полагает, что мера улучшит климат в бизнес-среде. Кроме того, она позволит вывести из-под потенциального удара российских предпринимателей, которые ввозят в страну товары посредством параллельного импорта. Западным компаниям, чьи товары начнут ввозить в Россию без их ведома, будет тяжело судиться с субъектами, которые никак не зарегистрированы.

— Подобная либерализация предпринимательства фактически поможет скрыть реальных бенефициаров и не дать возможность западным «партнерам» каким-то образом проводить свои санкции в рамках той политики, которую мы будем проводить. Речь прежде всего о сером импорте и импортозамещении, — поясняет Краснов.

До этого стало известно, что большинство российских фирм из сферы микробизнеса сообщили, что не будут переходить на новый специальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).