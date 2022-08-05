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Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада, где говорится о преступных действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленных против мирных граждан. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщило агентство France-Presse.

— Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности, — цитирует Калламар РИА Новости.

До этого стало известно, что организация Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права. Она задокументировала случаи, когда украинские военные размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирных граждан.

Позже в российском посольстве в Вашингтоне выразили мнение, что доклад организации говорит о трудностях в скрытии правды. По словам российских дипломатов, они надеются на то, что результаты исследования организации подтолкнут американцев к правильным выводам.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на опубликованный документ заявил, что Amnesty International пытается «амнистировать» Россию.