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Специалисты освободили трамвайные пути от упавшего дерева на востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Специалисты освободили трамвайные пути от упавшего дерева на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Городские службы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвайных путей в Восточном административном округе. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— Дерево, упавшее на контактную сеть трамвайных путей на Открытом шоссе, распилено и вывезено, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В пресс-службе отметили, что движение трамваев на этом участке восстанавливается.

До этого сообщалось, что на Открытом шоссе задерживаются трамваи трех маршрутов из-за упавшего на контактную сеть дерева. Инцидент произошел в районе остановки «Тагильская улица». В результате падения дерева задерживались маршруты №2, 13 и 36. Они были временны изменены.

Ранее стало известно, что движение транспорта временно изменится на двух улицах на западе и востоке столицы. Причиной стало проведение строительных работ. Так, с 1 по 16 августа ограничения пройдут в районе дома 20 на Гродненской улице в Можайском районе, а с 17 августа по 1 сентября — в районе дома 18.

Восточный административный округ (ВАО) городское хозяйство Трамваи
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