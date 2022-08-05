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Болгария известила туроператоров из России о приостановке выдачи виз

Анастасия Колоскова
Общество
Болгария известила туроператоров из России о приостановке выдачи виз
Фото: Pixabay

Консульство Болгарии проинформировало российских туроператоров о временной остановке приема документов для туристических виз. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов для туристических виз и виз для собственников недвижимости ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

Причиной данного решения, как уточняется, стало объявление персонами нон грата 14 болгарских дипломатов. Из-за недостатка сотрудников частично приостановили работу консульская служба посольства России в Болгарии и Генконсульство России в Варне.

Также приостановило работу Генконсульство России в Русе и Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге. Пока неизвестно, на какой срок визовый процесс будет приостановлен, но, по данным источников, Болгария намерена искать возможности для возобновления выдачи виз, отмечается на сайте АТОР.

5 августа чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в России Атанас Крыстин был приглашен в МИД, где ему была вручена нота об объявлении persona nоn grata и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

Соответствующее решение было принято в ответ на объявление болгарской стороной персонами нон грата 70 сотрудников российских загранучреждений и другие ничем не мотивированные антироссийские действия.

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