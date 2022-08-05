Движение транспорта временно ограничат на ряде улиц на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Россия, Москва, Проектируемый проезд № 597 Карта всех событий

Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах в ВАО. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 8 августа ограничат движение на нескольких улицах в районе проектируемого проезда № 597 из-за проведения строительных работ, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что ограничения продлятся до 20 октября.

Также стало известно, что движение транспорта временно изменится на двух улицах в ЗАО и ВАО. Так, с 1 по 16 августа ограничения будут действовать в районе дома 20 на Гродненской улице в Можайском районе, а с 17 августа по 1 сентября — в районе дома 18.

Кроме того, движение транспорта на ряде улиц Москвы будет перекрыто 13 и 14 августа в связи с проведением фестиваля фейерверков «Ростех». Ограничения коснутся участков улиц Борисовские Пруды, Маршала Голованова, Наташинского, Хордового, Батайского и Братеевского проездов, а также дублеров Каширского шоссе и Люблинской улицы.