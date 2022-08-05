Музей Победы создаст Ассоциацию военно-исторических музеев

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы выступил с инициативой создания Ассоциации военно-исторических музеев, которая объединит учреждения страны в рамках военно-исторической тематики. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

— Если Министерство культуры нас поддержит, появится не только единый сплоченный коллектив музейщиков, но и отличная возможность выстраивать единые туристические маршруты для всех тех, кому интересна история нашей страны, — сказал он.

Школьник добавил, что идея проекта оказалась востребованной среди музеев военной истории. Инициативу, как подчеркнул он, поддержали 100 учреждений из 50 регионов России.

До этого сообщалось, что Музей Победы продлил время работы филиала на Поклонной горе. До конца августа музей «Г.О.Р.А.» будет открыт до 22:00, приобрести билеты можно до 21:00, а дети до 16 лет могут посетить филиал бесплатно.

С начала года свыше десяти тысяч участников проекта «Пушкинская карта» бесплатно посетили экскурсии, квесты и мастер-классы Музея Победы и его филиалов. Наибольшей популярностью у посетителей пользовалась экскурсия «Оружие Победы».