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Музей Победы пригласил зрителей на бесплатный литературный моноспектакль

Егор Провоторов
Город
Музей Победы пригласил зрителей на бесплатный литературный моноспектакль
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В субботу, 6 августа, в Музее Победы участники любительского объединения «РАМПА» Дворца культуры города Ржев покажут посетителям культурного учреждения на Поклонной горе литературный моноспектакль «Из фронтовой тетради».

Постановка пройдет в рамках проекта «Память Победы» и будет бесплатной для посетителей музея. В основе сценария лежат отрывки произведений писательницы Елены Ржевской о происходящем на ржевской земле в годы Великой Отечественной войны.

— Память о героическом подвиге советского народа в борьбе против фашизма является основой патриотического воспитания в нашей стране. Очень важно, чтобы молодое поколение знало военную историю и хранило память о подвиге своих прадедов, — пояснили организаторы мероприятия.

В музее также отметили, что идея поставить именно моноспектакль, где исполнитель будет общаться со зрителем, продиктована желанием режиссера организовать камерное пространство, на котором сложатся доверительные взаимоотношения между актером и зрителем. Спектакль стартует в 14:10 в Зале Полководцев.

В минувший четверг, 4 августа, в Музее Победы художник Григорий Гукасов приступил к работе над завершением монументального полотна «Княгиня Ольга». Незаконченная работа была представлена на художественной выставке «Мы от рода русского», которая открыла свои двери 13 июля.

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