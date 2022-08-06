Как бороться с тревожностью

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Хорошо помогают снизить уровень тревоги различные дыхательные упражнения и вычисления в уме. В сложных случаях необходимы более активные действия. Об этом «Вечерней Москве» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

По ее словам, замедление дыхания способствует снижению уровня стресса.

— Нужно немного замедлиться. Для этого начинаем обращать внимание на свое дыхание. По возможности закрываем глаза и уши, чтобы уменьшить сенсорную нагрузку, и следим за своим дыханием. Стараемся дышать медленно, плавно и концентрироваться на том, как вдох сменяет выдох. Таким образом человек успокаивается, — объяснила эксперт.

Иногда хорошо помогает стабилизироваться и снизить уровень стресса обратный отсчет: например, от 20 можно отсчитать в обратную сторону до единицы, отметила психолог. Также можно, например, от 100 отнимать семь, от остатка — опять семь и так, пока не останется два, порекомендовала собеседница «ВМ».

В некоторых случаях при повышенном уровне тревоги стоит обратиться к специалисту, подчеркнула Наумова.

— Если человек постоянно находится в состоянии перевозбуждения, то важно своевременно проверить гормональный статус, уточнить, все ли хорошо с щитовидкой, и далее провериться у психолога или психиатра — в зависимости от тяжести состояния, — рекомендовала психолог.

Если человек беспокоится по поводу конкретной проблемы, необходимо понять, насколько обоснованны опасения, заметила Наумова. Так, если человек опасается своего увольнения, это может быть побуждением к действиям: например, договориться с руководством или искать другую работу. Однако если никаких оснований для увольнения нет, необходимо не реагировать на тревогу и иметь план действий на всякий случай, подчеркнула психолог.

То же самое касается проблем в отношениях, отметила собеседница «ВМ».

— Очень важно проанализировать, что конкретно в отношениях пугает, стыдит. Это чувство отправляет в детство — нужно найти, куда именно. Просто отношения важно выстраивать так, чтобы они доставляли удовольствие, а не пугали и вгоняли в стресс. Если человек выстраивает отношения, которые постоянно держат его в тонусе и страхе, это всегда четко указывает на наличие детской травматизации. С этим нужно работать: прийти на семейную или личную психотерапию и разобраться со своей проблемой, — заключила Наумова.