Трамп заявил, что при Байдене ситуация на Украине будет только усугубляться

Фото: Whitehouse

Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что при действующей американской власти во главе с Джо Байденом ситуация на Украине будет становиться только хуже. Такое мнение он выразил в пятницу, 5 августа.

По словам Трампа, Байден несет ответственность за высокую инфляцию в Штатах, за падение фондовых рынков и рост цен на энергетику.

— Мы — страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мертвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 миллиардов долларов, — заявил Трамп.

Он также отметил, что Вашингтон позволил Москве «опустошить Украину».

Трамп подытожил, что если бы он был американским лидером, такой ситуации удалось бы избежать, передает ТАСС.

Недавно Белый дом сообщил, что Байден планирует переизбираться в 2024 году. Уточняется, что ВВП в США снижается второй квартал подряд, но в администрации американского президента предпочитают не употреблять слово «рецессия» в описании сложившейся экономической ситуации.

До этого мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в США наступил сильнейший финансовый кризис. В издании New York Post отметили, что слова мэра сильно отличаются от заявлений президента Джо Байдена, который уверен, что с американской экономикой все в порядке.