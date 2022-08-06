Народный календарь. Как не навлечь на себя беду 7 августа
7 августа Православная церковь празднует Успение праведной Анны — матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. В народе этот день получил такие названия: Анна Зимоуказательница; Анна летняя; Анна холодная; Анна-холодница; холодные утренники.
Согласно народным приметам нельзя в этот день:
— ссориться и ругаться;
— грубить родным;
— много времени уделять веселью;
— ходить на рыбалку и охоту.
Приметы погоды:
Ночь с 7 на 8 августа свежая и холодная — зима будет студеной и ранней.
Большой урожай желудей — к теплой зиме.
Иней на окнах — в октябре начнутся заморозки.
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Именины отмечают: Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада.