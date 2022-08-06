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Народный календарь. Как не навлечь на себя беду 7 августа

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как не навлечь на себя беду 7 августа
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

7 августа Православная церковь празднует Успение праведной Анны — матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. В народе этот день получил такие названия: Анна Зимоуказательница; Анна летняя; Анна холодная; Анна-холодница; холодные утренники.

Согласно народным приметам нельзя в этот день:

— ссориться и ругаться;

— грубить родным;

— много времени уделять веселью;

— ходить на рыбалку и охоту.

Приметы погоды:

Ночь с 7 на 8 августа свежая и холодная — зима будет студеной и ранней.

Большой урожай желудей — к теплой зиме.

Иней на окнах — в октябре начнутся заморозки.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как не навлечь на себя беду 7 августа

Именины отмечают: Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада.

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