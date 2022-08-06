Андрей Бочкарев: ЮЗАО стал лидером по вводу новостроек по реновации с начала года

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Самое большое количество новостроек для переселения по программе реновации с начала 2022 года было введено в эксплуатацию в ЮЗАО Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в общей сложности в рамках программы с начала года в эксплуатацию ввели 26 домов, в которых насчитывается 5,2 тысячи квартир.

При этом на юго-западе Москвы было сдано пять новых домов на 708 квартир.

Заммэра добавил, что за 2022 год в ЮАО столицы ввели четыре дома, а в ВАО — три.

Три многоквартирных жилых дома, возведенных по программе реновации, в июле этого года были поставлены на кадастровый учет в двух районах Восточного административного округа (ВАО). Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба Росстата.

Новостройки появились в Косимо-Ухтомском районе на улице Каскадной и в Восточном районе на улице 9 Мая. Общая площадь реновационных квартир составила почти 56 тысяч квадратных метров. Во всех домах первый этаж нежилой, оформлен витражным остеклением и предназначен для размещения объектов социальной инфраструктуры.