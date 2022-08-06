Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил сделать 6 и 9 августа днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Он напомнил, что 6 и 9 августа 1945 года Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки. Затем американцы бомбили Югославию, Ирак, Ливию, Афганистан и другие страны, написал Володин.

— На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счет других стран, — подытожил он.

Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в субботу, 6 августа, в японском городе Хиросима. На мероприятии выступил премьер-министр страны Фумио Кисида, а мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.

В начале церемонии в Парке мира члены правительства, руководство города и представители дипломатических миссий возложили цветы к монументу памяти жертв. В конце церемонии в небо были выпущены белые голуби — символ мира на Земле.